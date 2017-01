Verdriet kent geen kleuren, overal eerbetonen aan Buffel, rode kaarten en veel muziek

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe zijn al sinds vorig seizoen de nieuwe K3, al was dat ook meteen het afscheid van drie andere topmeiden. Wij blikken terug op de voorbije voetbalspeeldag en doen dat ook in drievoud. Al dan niet met luchtballonnen.

TOP

Verdriet kent geen kleuren

Thomas Buffel verloor afgelopen week zijn vrouw na een lange strijd tegen een slepende ziekte. En dat liet echt werkelijk niemand ongemoeid. Een mooi eerbetoon werd het op diverse velden.

Op Malinwa legde Colin Coosemans het spel zelfs een minuut stil in minuut 19, het rugnummer van Buffel. Het had op verschillende voetbalvelden gekund, maar Achter de Kazerne doen ze het echt wel zoals nergens anders. Een echt kippenvelmoment.

Nieuwkomers van Gent

AA Gent wil play-off 1 halen ... en met de nieuwkomers die er momenteel rondlopen kan het misschien wel. Kalinic brengt klasse, de Japanner van dienst scoorde meteen en ook Kalu en Gigot maakten een goede indruk.

En dus gaat het goed met de nieuwkomers van Gent. Kan dat ook play-off 1 opleveren? Ja, en misschien zelfs nog flink wat meer. Vanhaezebrouck heeft opnieuw lucht.

Fris en fruitig Haspengouw

STVV trakteert zijn fans in 2017 op een foutloze 6 op 6. Het attractieve voetbal wordt nu ook gekoppeld aan goals en punten. De Truienaars zijn nog niet gered, maar ...

Mechele, Bolingoli, Vetokele, ... Velen kwamen van andere teams waar ze tweede keus waren en deden het meteen goed op Stayen. Er zit toekomst in, zoveel is duidelijk.

FLOP

Vandaag is rood ...

De kleur van de kaart voor Mladenovic, die toch wel licht was voor zijn 'duwtje' aan het adres van Chipciu. Het legde meteen een smet op de wedstrijd, want met 10 tegen 11 graafde Standard zich in en Anderlecht vergat te profiteren.

Ook in andere wedstrijden was er weer heel wat te doen over de arbitrage. Het zal een euvel blijven tot de nodige professionalisering er zal aankomen.

Tractoren op patattenvelden

Zulte Waregem speelde niet zijn meest bedreven wedstrijd van het seizoen. "Geen reden tot paniek", klonk er bij Sammy Bossut & co. En dat klopt ook wel, want Essevee staat nog steeds knap en riant derde in de stand.

Maar toch: met oog op play-off 1 kijken we uit naar de nieuwkomers. Kunnen zij nog iets meer bijbrengen op voetballend gebied dan nu het geval was? Het zal moeten, al speelde het veld ook een hoofdrolletje: dat was van het niveau van een derdeprovincialer, onder de maat.

Problemen aan 't Zeetje

KV Oostende pakt 3 op 12. De schwung is er volledig uit. Zowel aanvallend als verdedigend waren ze op Stayen werkelijk waar onherkenbaar zwak.

Het swingende Oostende heeft het - net als vorig jaar - moeilijk om in de terugronde uit de verf te komen. Is dat voldoende om play-off 1 te halen? De komende zes wedstrijden zullen het verschil maken.