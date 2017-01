Erg opvallend - Wim De Decker gespot op eersteklassewedstrijd: 'Hij weet niet waar hij aan toe is bij Antwerp, transfer op komst?'

door Redactie



Trekt Wim De Decker volgend seizoen naar eersteklasser Waasland-Beveren?

Foto: © photonews

Reuring en ongeloof bij de fans van Antwerp. Is hun succescoach op weg naar de uitgang bij The Great Old? Wim De Decker bekijkt alvast zijn opties voor na dit seizoen.