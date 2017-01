De Decker en Dierckx blij na gewonnen veldslag: "Altijd wel iets hier in Tubeke"

door Dirk Pieters vanuit Tubeke



Antwerp staat opnieuw een stapje dichter bij eerste nationale. Na een felbevochten wedstrijd werd het 2-4 op een moeilijk te bespelen veld in Tubeke. Wim De Decker en Tuur Dierckx toonden zich tevreden met de drie punten.

"Ik zat stikkapot na de wedstrijd. Het was een gigantisch zwaar en slecht veld en dus moeilijk om hier op te voetballen of een actie te maken. Wedstrijden op Tubeke? Dat zijn altijd fysieke veldslagen en dat was ook nu niet anders", aldus Tuur Dierckx.

Die miste een strafschop, maar kon het gelukkig in de rebound wel afmaken: "We weten dat Beunardeau een penaltyspecialist is. Hij stopte er al drie dit seizoen en ook die van mij had hij. Maar de bal kwam nog terug voor mijn voeten ... Ach, het mag ook wel eens meezitten."

Ook Coach Wim De Decker toonde zich een gelukkige coach: "Het veld was dramatisch om op te spelen. We kunnen hier zelden het spel maken, maar nu hebben we dat wel kunnen doen."

Na de wedstrijd waren er nog wat opstootjes aan de kleedkamer: "Ook dat is niet nieuw, het is hier altijd wel iets. De frustraties van de rode kaarten zal wel meegespeeld hebben. Laat ons vooral blij zijn met de overwinning."