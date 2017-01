"Op zo'n veld kan je niet voetballen, en dat wilden enkel wij doen"

Zulte Waregem verloor op bezoek bij Charleroi drie dure punten, al moet de nederlaag ook niet meteen worden gedramatiseerd. Toch had Francky Dury achteraf reden genoeg tot klagen. En wel om een bizarre reden.

Zo was het veld om te jammeren. "Een goed veld was het niet", sakkerde Sammy Bossut achteraf. "Dat was wel duidelijk. Maar het geldt natuurlijk voor beide ploegen, dus je moet het er maar mee doen."

Je ziet het 'zand' opspringen links onderaan

"Op dit veld kan je gewoon niet voetballen", was Francky Dury dan weer bijzonder streng. "Het was echt te droog, het leken wel de Waalse duinen."

"Wij wilden wel degelijk voetballen, zo zijn wij. Charleroi speelde vanuit de omschakeling en nam zijn verantwoordelijkheid niet", merkte de oefenmeester het verschil op met de thuisploeg.