Noord-Ierse bankzitter krijgt onze Gulden Hashtag voor de tweet van de dag #DeadlineDay

Alex Bruce speelde dit seizoen nog geen minuut voor Hull City. Een fan van Aston Villa vroeg via Twitter aan de Noord-Ierse verdediger of hij vandaag nog een transfer zou maken. De 32-jarige Bruce reageerde gevat: "Sorry makker, ik sta op het punt om op het vliegtuig richting Madrid te stappen."

"Een ruil voor Sergio Ramos?", wou een andere fan weten. "Correct", reageerde Bruce. Zouden Sergio Ramos en Pepe ook kunnen lachen met de zelfrelativering van Bruce? Wij alvast wel.

Sorry mate I'm off to Madrid just getting on the plane now https://t.co/4muoNzs7YG