Einde van de soap: Anderlecht trekt portefeuille open

Kara Mbodji blijft - behoudens een megabod in de laatste uren - gewoon bij Anderlecht. Maar dat heeft paars-wit wel wat gekost. De nukkige verdediger moest gepaaid worden.

Anderlecht heeft zijn portefeuille serieus moeten opentrekken om een soort van compensatie neer te leggen bij Kara. Die was wel degelijk bijzonder kwaad en leek op een regelrechte clash met zijn bestuur af te stevenen. Maar Anderlecht gaf hem een serieuze premie plus de garantie dat ze deze zomer volop gaan meewerken aan een transfer naar de Premier League.

Daarmee zijn alle partijen tevreden, want Anderlecht redeneerde dat het Kara nodig had om de titel te pakken, ingegeven door coach René Weiler. Kara was eerst weigerachtig, maar kon toch overtuigd worden. Anderlecht gaf hem financiële compensatie voor het geld dat hij zal mislopen bij Crystal Palace.

Geen probleem voor laatste vijf maanden

Daarmee heeft paars-wit alles in der minne kunnen regelen. Dat de Senegalees het zal laten afweten in de laatste vijf maanden, daar moet immers niet voor gevreesd worden. Kara kan naast het veld immers wel nukken hebben, maar op het veld geeft hij telkens alles.