Verrassing bij Gent: amper nog uitgaande transfers, windstil rond Perbet

Hein Vanhaezebrouck haalde het na de wedstrijd tegen Club Brugge nog aan: de Gentse kern is te breed. Alleen horen we dat er bij Gent niet teveel meer zal gebeuren op transfer deadline day.

Nochtans zijn er heel wat spelers surplus bij Gent én lijkt de situatie van Jérémy Perbet onhoudbaar. Zeker nadat Vanhaezebrouck onthulde dat Perbet op een transfer aasde. Toch horen we dat het bij Gent vooral windstil is rond de aanvaller.

Uit onze informatie blijkt dat er aan de makelaarskant nog steeds werk gemaakt wordt van een transfer. Davidzada en Rabiu moeten niet hopen op een oplossing. Zij kunnen enkel naar hun ex-club terug. Voor Kujovic is er geen interesse.

Lucas Schoofs krijgt uitleenbeurt

Wie wél nog op weg is naar een tijdelijke transfer, is Lucas Schoofs. Die zal een jaar verhuurd worden aan OH Leuven. Daar moet hij vooral ervaring opdoen. Lees hier meer over deze transfer.