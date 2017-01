Ex-spits uit eerste klasse is in gesprek met een andere club, maar blijft zeker tot het einde van het seizoen bij Beerschot-Wilrijk

door Koen Frans

Bjorn Ruytinx bevestigt dat hij het seizoen bij Beerschot-Wilrijk zal afmaken

Foto: © jan mees

Bjorn Ruytinx speelt zeker tot het einde van dit seizoen bij KFCO Beerschot-Wilrijk. De 36-jarige aanvaller is in gesprek met Olympia Wijgmaal, maar zal nog een halfjaar bij de leider in de hoogste amateurafdeling blijven.