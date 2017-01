Defour definitief richting uitgang? Burnley haalt nÃ³g centrale middenvelder

Defour definitief richting uitgang? Burnley haalt nóg centrale middenvelder

De geruchten rond Steven Defour blijven de kop opsteken en na een nieuwe transfer van zijn Engelse club Burnley zal dat niet snel veranderen.

Burnley stelde immers met Ashley Westwood een nieuwe centrale middenvelder voor. Bovendien is het één met heel wat ervaring in de Premier League. Hij speelde bij Aston Villa al meer dan honderd wedstrijden in de Premier League.

En dus lijkt Steven Defour nog minder zeker van zijn plaats in het eerste elftal van Burnley. Hij startte goed in Engeland en wordt gewaardeerd, maar kwam de laatste weken steeds vaker in actie als invaller. Een transfer naar China zou in het verschiet liggen.