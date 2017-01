OFFICIEEL: Club Brugge heeft toch nog transfer te pakken!

Club bereikte vandaag een akkoord met Dinamo Boekarest over de onmiddellijke overgang van Dorin Rotariu (21). Rotariu tekent een contract voor 3.5 seizoenen bij Club Brugge.

Rotariu speelt sinds 2012 voor Dinamo Boekarest. In 147 officiële wedstrijden voor de Câinii Roșii scoorde Dorin 30 doelpunten en gaf hij 21 assists. Dit seizoen staat de teller al op 6 treffers. De linksvoetige rechtsbuiten is Roemeens international.

Talent, mentaliteit en werkethiek

Rudi Verkempinck, assistent-bondscoach Roemenië en ex-T2 bij Club Brugge: "Dorin is een zeer talentvolle speler. Toen Christophe (Daum) en ik overnamen bij de nationale ploeg haalden we hem onmiddellijk bij de A-kern, ook al was hij toen nog maar 20. Het is een speler die bovendien perfect bij Club Brugge past."

"Hij koppelt zijn talent aan een goeie mentaliteit en werkethiek. Dorin maakt heel veel meters, ook verdedigend wat toch uitzonderlijk is voor zo’n type speler. Het is een verstandige jongen waardoor ik geen lange aanpassingsperiode verwacht.”