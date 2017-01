Club Brugge zkt flankspeler (m), met talent en snelheid. Meteen inzetbaar = troef, talenkennis onbelangrijk

door Aernout Van Lindt

Foto: © Photonews

Club Brugge lijkt over de beste papieren te beschikken om ook in 2017 hoog te mikken in de Jupiler Pro League. Maar: een winger mag/moet er toch nog wel bij. Want op die positie zitten ze wat krap.