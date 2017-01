Dit gebeurde in de laatste uren: Voetbalkrant.com en Eleven Sports in debat met Gilles De Bilde over Transfer Deadline Day

door Diederik Geypen

door

Dit gebeurde in de laatste uren van Transfer Deadline Day

Het slot van de wintermercato had weer heel wat in petto. Transfers die in de lucht hingen, gingen niet door. Andere deals verrasten dan weer vriend en vijand. Ook Voetbalkrant.com, Eleven Sports en analist Gilles De Bilde.