Talent Club Brugge scoorde al 27 keer bij beloften, maar ... geen minuut in A-elftal

Gisteren maakte hij opnieuw twee doelpunten voor de beloften van Club Brugge, waardoor hij al aan 27 stuks zit. En toch speelde hij nog niet voor de hoofdmacht van blauw-zwart.

27 goals en 6 assists in 21 matchen. Dat becijferde Fran Brodic zelf via de sociale media. Daarmee is hij wel érg belangrijk voor Club Brugge, althans ... voor de beloften.

Het aantal speelminuten dat de 20-jarige Kroaat al kreeg bij de hoofdmacht? Nul. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Antwerp, maar ook bij The Great Old kwam hij maar aan 57 speelminuten in de wedstrijd in Tubeke.

Veel pech en enkele blessures hebben de Kroatische jeugdinternational afgeremd in zijn ontwikkeling, maar mogelijk kan hij in 2017 toch een troef zijn voor dit blauw-zwart.