JÃ©rÃ©my Perbet kondigt nu zelf aan waar zijn toekomst ligt

De Limburgers wilden Perbet binnenhalen om de blessure van Nikos Karelis op te vangen. Zover komt het nu niet. Eerder op de dag meldden we al dat Perbet wellicht gewoon bij de Buffalo's zou blijven. Nu brengt de 32-jarige centrumspits ook zelf duidelijkheid.

"Ik ben heel blij dat ik bij Gent blijf", laat Perbet, goed voor 6 competitiegoals in 18 matchen, via Twitter weten. "Ik wil hier successen boeken en mijn plaats veroveren. Ik ben competitief en een winnaar."

I am very happy to stay in Gent.

I want to be successful with the Buffalos and win my place in the team.

I am competitor and a winner. pic.twitter.com/PS099ay3Rz