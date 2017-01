Jordan Remacle is terug en geeft van jetje richting John Bico: "Heb knipoog naar Antwerp gegeven"

Jordan Remacle is helemaal terug van weggeweest. Bij tweedeklasser Antwerp mocht hij niet meer spelen, ondertussen speelt hij volop meer voor play-off 1 bij Charleroi. Tegen Essevee scoorde hij zelfs. Want zo snel kan het gaan ...

“Ik was bijzonder blij dat ik kon scoren tegen Zulte Waregem. Ach, de volgende keer dat ik het probeer gaat de bal misschien in de tribunes, maar dit doet enorm veel deugd voor mij na moeilijke weken en maanden. Ik moet de trainer, de scouts en het bestuur dan ook graag bedanken", was Remacle na de winst tegen Essevee erg blij.

Puntjes op de i gezet

“Ik weet waarom ik in tweede klasse zat én ik weet waarom ik er de laatste maanden niet meer speelde bij Antwerp. Ik heb altijd gezegd dat ik over mijn passage in Antwerp niet meer zal spreken, ik kijk nu gewoon naar voren. Als je mijn parcours bekijkt en Charleroi belt … dan twijfel je niet.”

John Bico had vooraf duidelijk laten weten hoe hij over Remacle dacht: "Hij gedraagt zich als een ster", klonk het ferm in de Waalse kranten. "Ik heb de puntjes op de i gezet en heb een kleine knipoog gegeven naar Antwerp. Waar ik speel op het veld? Als Mazzu me in doel wil zetten, dan is dat ook zo."