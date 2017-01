Marc Brys beseft dat het niet mooi was tegen Virton: "Moeilijke wedstrijd, maar we zijn op de goede weg"

KFCO Beerschot-Wilrijk blijft maar door razen. De 3-0 overwinning tegen Excelsior Virton was de elfde opeenvolgende competitiezege van de fiere leider in de hoogste amateurafdeling.

"De opstelling van Virton verraste ons enigszins: met twee diepe spitsen en twee spelers daar meteen achter", zei Beerschot-coach Marc Brys na de wedstrijd. "Wij zijn evenwel - zoals gevraagd - in onze eigen stijl blijven spelen. We kregen een enthousiaste en strijdbare tegenstander voorgeschoteld, maar wij hebben daar de juiste ingrediënten tegenover gezet."

"Mijn spelers hebben hun voet teruggezet", doelde de coach op de potige eerste helft. De grasmat in het Olympisch Stadion lag er bovendien lang niet perfect bij. "De toplaag was zeer vettig, terwijl de onderlaag nog altijd vrij hard was. Daardoor werd de bovenlaag systematisch weggeschraapt, wat al snel resulteerde in een moeilijk bespeelbaar veld. En dat is uiteraard niet in ons voordeel."

We speelden op een moeilijk bespeelbaar veld, wat uiteraard niet in ons voordeel was.

Passie

"Maar we hebben - opnieuw gesteund door een geweldig publiek - veel passie getoond. En we scoren op de juiste momenten. Ik kan me ook niet herinneren dat we een kans hebben weggegeven", aldus Brys, die toegeeft dat het geen mooie wedstrijd was. "Het was moeilijk, dat klopt. Maar het was toch een verdiende overwinning. We zijn op de goede weg."