OFFICIEEL: Cyriac wordt ploegmaat van Odoi en Kebano

De Ivoriaanse aanvaller verhuist voor een half seizoen plus aankoopoptie naar de Engelse tweedeklasser Fulham. Indien The Cottagers tot een definitieve deal overgaan, moeten ze om en bij de 1,5 miljoen euro op tafel leggen.

Het vertrek van Cyriac zat vanmorgen al in de pijplijn. (Dat leest u HIER) Aanvankelijk was sprake van een volledige overname, maar Fulham wil eerst de knieperikelen van de centrumspits afwachten.

The Club is delighted to announce the deadline day signing of Gohi Cyriac on loan for the remainder of the season > https://t.co/1a9jFQjeaK pic.twitter.com/0yzHwOBnnv