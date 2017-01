Dagje nervositeit in Anderlecht: gaat Leicester voluit of niet?

Komt er nog een spectaculaire transfer bij Anderlecht? De kans is reëel, want Kara Mbodji staat op de laatste transferdag nog steeds in de belangstelling van Leicester City. En die willen voluit gaan.

Leicester deed gisteren bij Lazio Roma een bod op de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt, maar hun bod van 11 miljoen werd door de Romeinen afgewezen. Die willen Hoedt niet meer laten gaan en dus zijn ze terug op de piste Kara gekomen. Het wordt nog een dagje nerveus afwachten in Neerpede, want Kara zelf is bijzonder nukkig. De Senegalees wil weg en laat dat ook duidelijk merken.

Gisteren was hij ook bijzonder actief op Twitter, waarbij hij zelfs tweets van supporters van na de match tegen Waasland-Beveren bovenhaalde. Hij daagde zelfs een supporter uit om het in zijn gezicht eens te komen zeggen. Kara heeft al twee keer een transfer naar de Premier League gemist en wil de boot geen derde keer laten voorbijgaan.

Rekik en miljoenen voor Genk

René Weiler wil hem absoluut niet kwijt, maar Anderlecht beseft ook dat het moeilijk kan weigeren als er 15 miljoen euro op tafel komt. In dat geval wordt het nog een drukke dag op Neerpede, want een vervanger is dan absoluut noodzakelijk. Karim Rekik van Marseille werd al een paar keer genoemd, maar dat is een optie die voor 'het slechtste geval' achter de hand wordt gehouden.

Anderlecht wil zoveel geld omdat het nog een vaste som en een doorverkooppercentage van om en bij de 25 procent op de meerwaarde (gekocht voor 4,5 miljoen) moet doorstorten aan Genk. Dat was de deal die gemaakt werd toen hij van Limburg naar Brussel verhuisde. In dat geval kom je al snel aan twee miljoen voor Genk.