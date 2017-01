Soap Leon Bailey eindelijk ten einde, Genk breekt alle records (voorbij Benteke, De Bruyne, Courtois, ...)

door Aernout Van Lindt

door

Leon Bailey is van Leverkusen tot 2022, Genk ziet alweer smak geld binnenlopen op bankrekening

De transfersoap van Leon Bailey? Het was misschien wel dé zaak die het langste van allemaal aansleepte de voorbije dagen. Maar nu is het prijs én doet Genk opnieuw een geweldige duit in het zakje.