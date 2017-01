Dembélé countert speculaties over sensationele transfer naar Chelsea met verwijzing naar The Wolf of Wall Street

door Redactie



Moussa Dembélé is duidelijk over een transfer

Foto: © photonews

Moussa Dembélé leek deze winter een toptransfer te realiseren. Dinsdag wakkerden de speculaties rond de 20-jarige goudklomp nog wat aan toen hij in Londen opdook.