Anderlecht heeft 'Plan B' klaar moest Kara nog vertrekken

door Manuel Gonzalez



Nikola Milenkovic wordt achter de hand gehouden indien Kara Mbodji vertrekt

Komt er vandaag nog een transfer van Kara Mbodji? Crystal Palace lijkt dichtbij een nieuwe verdediger te staan, maar Leicester City is nog in de running. Anderlecht houdt alvast een optie achter de hand indien er nog schot in de zaak komt.