Deze Rode Duivel sluit niets uit, ook transfer naar China kan nog op Transfer Deadline Day

door Redactie



Axel Witsel ruilde Zenit Sint-Petersburg in voor het Chinese voetbal en geld. De Rode Duivel gaat er het shirt van Tianjin Quanjian dragen. Voorlopig is hij de enige Rode Duivel die die keuze maakte, maar alles is nog steeds mogelijk.

Ook Romelu Lukaku, Dries Mertens, Christian Benteke én Moussa Dembele hadden de voorbije weken een Chinese aanbieding op zak. Geen van allen ging daar echter op in, maar wij wisten drie weken geleden al dat Steven Defour wél gelinkt werd aan een vertrek naar China.

De Rode Duivel komt bij Burnley niet altijd tot spelen toe - veertien basisplaatsen, vaak op verplaatsing als wisselspeler gebruikt. En dus sluit hij ook op Transfer Deadline Day niets uit. "Als er zich een goed bod voordoet, dan kan alles. Ik zal er over nadenken, al is er momenteel niets concreet. Het moet voor iedereen interessant zijn", klonk het in de Britse pers.

De man van de match in de FA Cup dit weekend blijft dus China in het achterhoofd houden. "Ik weet niet of ik hier nog lang blijf. Ik kan het zeker niet zeggen dat het voor altijd zal zijn. We zien wel wat er mogelijk is." Doordat Defour dit seizoen al voor Anderlecht én Burnley speelde, is enkel een transfer naar een zomercompetitie (zoals China) mogelijk.