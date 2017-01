Ervaren verdediger van Real Madrid lijkt op weg naar Chinese club van Manuel Pellegrini

door Redactie



Pepe lijkt de volgende in het rijtje van grote namen die naar China vertrekt. De Portugees van Real Madrid heeft de clubs in het verre oosten voor het uitkiezen.

Volgens het Spaanse AS is vooral Hebei China Fortune erg geïnteresseerd in de diensten van Pepe. De bijna 34-jarige centrale verdediger kan bij de Chinese club van de Chileense oefenmeester Manuel Pellegrini liefst 15 miljoen euro per jaar verdienen.

Het contract van Pepe loopt op het einde van dit seizoen af in Spanje. De ervaren Portugees is aan zijn tiende seizoen bezig bij Real Madrid, maar komt niet meer in de plannen van Zinedine Zidane voor. Hij speelde dit seizoen amper 654 minuten in de Primera Division. Ook Guangzhou Evergrande en Shanghai SIPG zouden Pepe aan het begin van de zomer gratis willen wegplukken bij Real.