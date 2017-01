Genks jeugdproduct was in 2011 nog niet rijp voor OHL, nu zit hij in de vorm van zijn leven: "Een Belgische club zou interessant zijn"

De naam Pieter Nys doet bij de fans van KRC Genk en Oud-Heverlee Leuven ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. De 27-jarige Hasselaar kende een verleden bij beide clubs, maar voetbalt nu voor het vijfde seizoen op rij in de Nederlandse Jupiler League.

In 2010 verliet Nys KRC Genk, de club die hem opleidde tot rechtsachter, voor de toenmalige tweedeklasser OH Leuven. In het promotiejaar speelde hij nagenoeg alles, in de Jupiler Pro League kwam hij niet verder dan zes basisplaatsen.

"Op dat moment kwamen er veel jongens met ervaring op het hoogste niveau naar Leuven. Ik werd toen een beetje aan de kant geschoven door Ronny Van Geneugden, wat begrijpelijk was. Ik moest in concurrentie gaan met Jorn Vermeulen die van Club Brugge overkwam, dat is nog iets anders dan een jonkie van Racing Genk." (lacht)