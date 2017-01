Anderlecht verklaart waarom het Faes naar Nederland stuurt

Wout Faes werd vandaag voor vijf maanden uitgeleend aan het Nederlandse Heerenveen. Daar moet hij proberen speelminuten te verzamelen. Bij Anderlecht verklaren ze de uitleenbeurt.

Faes wordt zonder aankoopoptie uitgeleend. "Wout werd gevormd bij Anderlecht en wil spelen", verklaarde Herman Van Holsbeeck. Tot nu toe zat Faes wel al veel op de bank, maar mocht hij nog niet zijn officieel debuut maken in de competitie. Bij Heerenveen spreken ze wel over een versterking in de breedte.

"Door de concurrentie op zijn positie komt hij niet aan spelen toe", vervolgde Van Holsbeeck. "De club gelooft echter in zijn talent en zijn capaciteiten. Hij zal sterker uit Nederland terugkeren om ons volgend seizoen te helpen."