Ivan De Witte beseft: "We worden afgemeten aan normen waar we eigenlijk niet klaar voor zijn"

door Redactie



AA Gent trekt volgende week naar Lint om het Gala van de Gouden Schoen bij te wonen als toeschouwer. Nadat ze vorig jaar alles wonnen, weten ze dat ze nu nergens voor in aanmerking komen.

Ivan De Witte zag ook een teleurstellend 20165. “Aan de top geraken, is één zaak. Er blijven, een andere. Het verwachtingspatroon van AA Gent is veranderd. We worden nu afgemeten aan normen waar we eigenlijk nog niet helemaal rijp voor zijn. En van een verrassingseffect is niet langer sprake", zegt hij in HLN.

Gent verloor zijn Gouden Schoen, de nummer 2 in de uitreiking en de Doelman van het Jaar. “’t Is gevaarlijk als je daar alles wint.” Het Gala van de Gouden Schoen versnelt het proces van een voetballer. Het is sowieso voor geen enkele Belgische club mogelijk om zijn toppers te houden, laat staan de winnaar van de Gouden Schoen. Die trofee verhoogt de waarde van de speler én van zijn contract.”