Leya Iseka kon naar Belgische club, maar Anderlecht hield been stijf

door Redactie



Aaron Leya Iseka zat al voor de winterstop op een dood spoor bij Marseille. Herman Van Holsbeeck gaf vorige week aan dat hij daar beter bleef, maar hij had wel opties om hem elders te stallen.

Zo was er serieuze interesse van Zulte Waregem, maar zoals geweten is de relatie tussen de twee clubs niet opperbest. Essevee wou de aanvaller echter een kans geven, maar paars-wit wees het aanbod af, weet LDH.

Leya Iseka zit dus tot het einde van het seizoen bij Marseille, waar hij zich terug in de wedstrijdkern zal moeten knokken. "We hebben geen aanbiedingen voor hem. Hij moet bewijzen dat hij een goeie voetballer is bij Marseille", zei Van Holsbeeck vorige week.