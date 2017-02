Met vier zijn ze nu: "De vier grootste talenten van RoemeniÃ« zitten in BelgiÃ«"

Met vier zijn ze nu: "De vier grootste talenten van Roemenië zitten in België"

In voorbije decennia streek er occassioneel wel eens een Roemeen neer in België. Wie kent nog Tibor Selymes of Dorinel Monteanu. Alin Stoica ligt verser in het geheugen. Maar nu zijn er 4 - vrij - jonge gasten aangekomen dit seizoen, 4 die de toekomst van het Roemeense voetbal vertegenwoordigen

Club Brugge, Anderlecht en Standard hebben de Roemeense markt ontdekt. Met Nicolae Stanciu (23), Alexandru Chipciu (27), Dorin Rotariu (21) en Razvan Marin (20) spelen er nu vier bij de traditionel 'Grote Drie'. "De Roemeense markt is nog betaalbaar", zegt Radu Baciu, voetbalscout in Roemenië. "Ze zijn ook niet te duur qua loon en dit zijn jongens die ooit hopen om de overstap naar een grotere competitie te maken."

"België is de ideale tussenstap, want ze zijn nog niet klaar voor die grotere competitie. De meest grote beloftes van het Roemeense voetbal zitten nu in België. En dat is een heel goeie beslissing denk ik. Daar kunnen ze rijpen in een grotere competitie dan de Roemeense. Eigenlijk is dit goed voor het Roemeense voetbal", denkt Baciu.

De Belgische clubs denken goud in handen te hebben met de Roemeense jongens. Bij Anderlecht zijn Chipciu en Stanciu basisspelers en Marin werd ook direct in de ploeg gedropt bij Standard. Benieuwd wat die nieuwe jongen van Club gaat brengen in zijn concurrentiestrijd met Izquierdo, Refaelov, Diaby,...