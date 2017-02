Christian BrÃ¼ls hoopvol voor rentree bij Eupen: "Wil terug mijn beste niveau halen, zoals bij Nice"

Christian Brüls hoopvol voor rentree bij Eupen: "Wil terug mijn beste niveau halen, zoals bij Nice"

Sinds vandaag is het officieel: Christian Brüls keert terug naar Eupen, waar het voor hem allemaal begon. De jongen uit Malmedy is intussen een ervaren voetballer.

Op zijn 28ste keert Christian Brüls dus terug naar Eupen, de club waar het voor hem allemaal begon en waar hij in 2008 vertrok. "Maar er is veel veranderd. Het gaat er hier nu veel professioneler aan toe en dat doet me plezier."

"Het is aangenaam om opnieuw dicht bij mijn familie en vrienden te wonen en te voetballen", zegt Brüls op de persconferentie aan de zijde van zijn nieuwe ploegmaat Jean-Luc Dompé.