Dit is de reden achter de opmerkelijke transfer van Ganvoula naar Anderlecht

door Redactie



RSC Anderlecht verraste dinsdag vriend en vijand door Silvère Ganvoula (20) aan te trekken. Paars-wit legde de aanvaller van KVC Westerlo vast, maar verhuurde hem onmiddellijk terug aan De Kemphanen.

De deal is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ganvoula is nog jong en scoorde dan wel al zeven keer dit seizoen, toch liet hij het ook al enkele keren afweten. In eerste instantie leek het alsof Anderlecht ook naar volgend seizoen toe geen plannen had met Ganvoula, maar…

De spits zou volgend seizoen mogelijk tóch een rol gaan spelen in de kern van René Weiler. Volgens Het Laatste Nieuws is het duidelijk waarom Anderlecht de aanvaller van Westerlo nu al vastlegde.

Vervanger Kiese Thelin

In het Constant Vanden Stockstadion zien ze in Ganvoula de ideale vervanger voor Isaac Kiese Thelin. De Zweedse aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Bordeaux, maar keert in juni terug naar Frankrijk. Daarna moet Ganvoula zijn rol overnemen volgens de krant.