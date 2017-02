Dolle vreugde bij KVO: "Alles doen om die finale te winnen"

Dolle vreugde dinsdagavond bij KV Oostende. De Kustboys schreven geschiedenis en mogen voor het eerst naar de finale van de Beker van België.

"Dit is onze eerste finale. Dit is een groot moment voor ons", klonk Vandendriessche bijzonder tevreden. "Het was belangrijk dat we zo snel in de wedstrijd konden scoren. Daardoor moest Genk komen en bij de rust had het al 0-3 kunnen zijn."

Coach Vanderhaeghe had zijn spelers gevraagd vechtlust te tonen en dat deden ze. "We hebben gespeeld met het mes tussen de tanden. Het was een moeilijke match, maar we hebben alles gegeven. In de tweede helft hadden we het nog beter kunnen uitspelen op de counter."

Vandendriessche wil in Brussel absoluut die beker in de lucht steken. "Iedereen heeft hard gewerkt om in die finale te geraken. We gaan alles geven om die te winnen."