Waasland-Beveren op naar belangrijke partij tegen Eupen: "Iedereen moet de knop snel omdraaien"

Waasland-Beveren kon zaterdagavond op de eigen Freethiel niet winnen van Westerlo. De thuisploeg had nochtans heel wat kansen om de score te openen. Maar ook Zinho Gano kon zijn goaltje niet meepikken. Nu is het uitkijken naar de match in Eupen.

Gano had enkele kansen om de score te openen, maar botste op een sterke Koen Van Langendonck. "Of het een kwestie van vertrouwen is? Ik heb genoeg vertrouwen", zegt Gano. "Ik heb vorige woensdag nog gescoord tegen Club Brugge, dus daar ligt het niet aan."

"Het was vooral de laatste pass die vaak ontbrak. Maar daar moeten we de komende dagen goed aan werken, zodat we klaar zijn voor de match van zaterdag in Eupen. Iedereen moet de knop snel omdraaien", aldus de aanvaller.

Zonder Schrijvers

Waasland-Beveren is met Siebe Schrijvers ook wel een belangrijke schakel kwijt. "Siebe was een belangrijke speler, maar we moeten niet meer over Siebe praten. Het is nu aan ons om het te doen", besluit Gano.