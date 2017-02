Geen terugkeer naar BelgiÃ«: Jelle Van Damme weet met zekerheid waar zijn toekomst ligt

Geen terugkeer naar België: Jelle Van Damme weet met zekerheid waar zijn toekomst ligt

Wie had gehoopt om Jelle Van Damme binnenkort weer op de Belgische velden in actie te zien, komt bedrogen uit. De ervaren verdediger komt voorlopig (nog) niet terug naar de Jupiler Pro League.

Voor de jaarwisseling waren er even geruchten omtrent een terugkeer van Van Damme. De inmiddels 33-jarige verdediger woonde een wedstrijd van Club Brugge bij en vrijwel onmiddellijk ging de bal aan het rollen.

Nu is er evenwel duidelijkheid omtrent de toekomst van Van Damme. De ex-speler van onder meer Ajax, Anderlecht en Standard zette zijn krabbel onder een contractverlenging van één seizoen bij zijn huidige ploeg LA Galaxy. Dat maakte de Amerikaanse topclub woensdag bekend.

Plaats in 'Elftal van het Jaar'

Van Damme groeide tijdens zijn eerste seizoen in de Verenigde Staten onmiddellijk uit tot een gerespecteerde speler. Onze landgenoot greep net naast de prijzen Nieuwkomer van het Jaar en Verdediger van het Jaar, maar stond wel mooi te blinken in het Elftal van het Jaar.

De 31-voudige Rode Duivel speelde doorheen zijn carrière achtereenvolgens voor Germinal Beerschot, Ajax, Southampton, Werder Bremen, Anderlecht, Wolverhampton, Standard en LA Galaxy.