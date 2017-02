De CondÃ© over transfers: "Dit hadden we niet verwacht"

De Condé over transfers: "Dit hadden we niet verwacht"

door Redactie



Racing Genk heeft in januari heel wat nieuwe spelers binnengehaald. En dat was niet voorzien, maar de omstandigheden noopten Dimitre De Condé en de zijnen er zich toe.

Ook Albert Stuivenberg drong aan op versterking. "Er was absoluut vers bloed nodig en ik ben blij met de gemaakte keuzes. Bovendien is er nu eindelijk duidelijkheid. Ryan heeft al bewezen wat hij waard is, met Boëtius heb ik al gewerkt en Zebli heeft me al overtuigd van z'n potentieel", aldus de coach bij Sporza.

Technisch directeur Dimitri De Condé heeft dan ook een zware maand achter de rug. "We hadden na het afsluiten van de transferperiode deze zomer zo'n stormloop deze winter niet verwacht. Het was ons vrij snel duidelijk dat Bailey en Ndidi gewoonweg niet te houden waren. In hun plaats kwamen al snel Naranjo en Schrijvers, maar toen vielen Karelis en Bizot uit. We konden dus opnieuw de markt op."