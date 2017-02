Levende legende is lyrisch: "Courtois is de beste doelman ter wereld en zou een uitstekende aanwinst voor Real Madrid zijn"

Chelsea staat momenteel aan de leiding in de Premier League. Eden Hazard en Diego Costa bezorgden hun ploeg al heel wat overwinningen, maar ook Thibaut Courtois' aandeel in de resultaten van de Londense club valt niet te onderschatten.

De Belgische nummer één staat ijzersterk te keepen en laat amper een bal door. Iets wat ook Iker Casillas (35) – levende legende van Real Madrid en tegenwoordig bij FC Porto aan de slag – niet is ontgaan.

“Courtois is op dit moment de beste doelman ter wereld”, zegt Casillas in een gesprek met Onda Cero. “Hij maakt een geweldig seizoen door bij Chelsea. Ook al speelt hij niet Europees met Chelsea, en valt hij dus minder op bij het grote publiek, toch doet hij het even goed als de voorbij seizoenen.”

Uitstekende doelman voor Real Madrid

Casillas, die zelf meer dan 700 keer in actie kwam voor Real Madrid, kan dan ook maar één iets besluiten: “Courtois zou een uitstekende doelman zijn voor Real Madrid”, aldus de Spanjaard.