Mboyo over vriend Anthony Vanden Borre: "Hij neemt een pauze, hij gaat terugkomen"

door Redactie



Ilombé Mboyo is terug voetballer. Na anderhalf jaar blessureleed staat hij bij Cercle Brugge terug op het veld. In tegenstelling tot zijn boezemvriend Anthony Vanden Borre, die zijn pensioen aankondigde. Maar daar gelooft Mboyo niet in.

Mboyo denkt dat Vanden Borre volgend seizoen weer op het veld staat. "Ik praat niet graag over Anthony, maar volgens mij stopt hij niet. Hij blijft werken en trainen om fit te blijven. Hij neemt op dit moment gewoon een pauze. Het is nog geen definitief pensioen", zegt hij in La Dernière Heure.

Dat hij niet meer verder wou bij Montpellier heeft ook een reen. "Dat getuigt van eerlijkheid. Hij was niet meer geconcentreerd. Hij had daar kunnen blijven, zich rustig houden op de bank en geld verdienen in Zuid-Frankrijk, maar zo is hij niet. De mensen begrijpen dat niet."