'KV Oostende werkt (nu al) mee aan zomerse toptransfer naar deze club voor Dimata'

door Redactie



KV Oostende zag op Transfer Deadline Day met Gohi Bi Cyriac een spits vertrekken. En zo blijft Landry Dimata tot nader order dus de aanvalsleider van de West-Vlamingen. Al komt daar mogelijk binnenkort al verandering in...

Volgens Het Nieuwsblad heeft Oostende namelijk al afspraken omtrent een transfer in de zomer gemaakt met een andere club. Het zou om VfL Wolfsburg gaan, dat Dimata al een tijdje volgt. De Duitsers wilden Dimata al van toen hij nog bij Standard zat, maar toen koos de aanvaller voor KVO.

De kans is groot dat de nog steeds maar 19-jarige aanvaller komende zomer – met één jaar vertraging – alsnog naar Wolfsburg verkast. Over meer transferdetails is momenteel niets geweten. Eerst en vooral doet Dimata het seizoen nog uit in de Jupiler Pro League.