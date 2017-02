Prachtige goals van Suarez en Messi bezorgen Barcelona prima uitgangspositie op het veld van AtlÃ©tico (mÃ©t beelden)

Prachtige goals van Suarez en Messi bezorgen Barcelona prima uitgangspositie op het veld van Atlético (mét beelden)

door Timothy Collard

door

Prachtige goals van Luis Suarez en Lionel Messi bezorgen Barcelona prima uitgangspositie op het veld van Atlético (mét beelden)

FC Barcelona staat nu al met één been in de finale van de Copa del Rey. In de heenwedstrijd van de halve finale boekten Lionel Messi en co een belangrijke overwinning op het veld van Atlético Madrid.