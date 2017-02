Slimme jongens daar in Genk: de transfertactiek was ook nu weer duidelijk

Als we het zo eens van dichtbij bekijken, heeft Racing Genk alweer een serieuze slag geslagen deze winter. Niet alleen qua uitgaande transfers en opgebrachte miljoenen, maar ook qua inkomende en de toekomstige miljoenen die naar de kassa zullen vloeien.

Het is natuurlijk niet zeker dat ze gaan slagen bij Genk, maar met Sander Berge en Pierre Désiré Zebli heeft Genk twee piepjonge gasten gehaald. Voor Zebli zouden ze wel vier miljoen uit de schuif moeten halen hebben, maar met ongeveer dertig miljoen aan inkomende cash van Ndidi en Bailey konden ze dat risico wel nemen.

Zebli is een 19-jarige Italiaan die op zijn leeftijd al een sterkhouder was bij Perugia, in de Italiaanse Serie B. De Ivoriaanse middenvelder heeft - net als Berge - dus nog een serieuze progressiemarge. En dat is ook Genk zijn transferpolitiek sinds Dimitri De Condé er als sportief manager de plak zwaait. De Condé is - naast Karelis, Ryan en Pozuelo - enkel groeidiamanten gaan halen.

Deze Pierre Zebli kostte 4 miljoen, maar moet straks een enorme meerwaarde opleveren in navolging van Ndidi en Bailey.

De drie voorgenoemde namen zijn jongens die het jong geweld moeten begeleiden en zo op termijn een forse meerwaarde helpen creëren. Onder de vleugels van Pozuelo moeten Berge en Zebli het komende anderhalf seizoen leren, kijken en steeds meer minuten maken. Tot ze klaar zijn om het elftal te dragen en op een gegeven moment de Limburgse kassa te spekken.

Geen club die deze winter betere zaken deed dan Genk. Ze verloren wel twee van hun sterkhouders, maar De Condé anticipeerde sterk en gezwind. Schrijvers terughalen en Jean-Paul Boëtius (22) een kans geven om Bailey te vervangen en de ouder wordende Buffel te ondersteunen. En met Naranjo zit er ook nog een jongen met enorm potentieel... Ja, er zit een visie achter bij Genk.