Bossut duidelijk: "Een bekerfinale speel je niet, die moet je winnen ... Maar ik wil graag wel eens spelen!"

Sammy Bossut wist zich met Zulte Waregem opnieuw te plaatsen voor de bekerfinale. Net als drie jaar geleden een nieuwe kans om een prijs te pakken. "Ik hoop dat ik er nu eens op het veld bij ben."

Drie jaar geleden was het Bruzzese die in doel stond tijdens het bekeravontuur, dit seizoen staat Bossut in doel tijdens de bekerwedstrijden. "En ik hoop ook de finale te spelen natuurlijk. Normaal gezien ga ik daar van uit, al zijn er geen afspraken gemaakt. Zonder ongelukken zal ik er bij zijn, hoop ik", gaf hij mee vanuit Eupen na de 0-2 overwinning aldaar.

"Het was belangrijk om mijn werk te doen en de nul te houden. We mogen tevreden zijn dat we de finale hebben gehaald. Een finale moet je natuurlijk winnen en niet spelen, maar goed. Nu moeten we de focus leggen op de competitie, daar kunnen we ook nog flink wat punten pakken de komende zes speeldagen. Dat is belangrijk met oog op play-off 1."

Sommige pers geeft maar punten ...

Bossut zelf keepte een prima partij: "Die vrije trap van Garcia was goed getrapt, dus dat was belangrijk om te pakken. En ik dook goed in de voeten van Sylla, we kennen de dieptepasses van Garcia. Maar ik doe vooral gewoon mijn werk en dat moet ik proberen doen. Ik had het vooraf gezegd dat we de nederlaag in Charleroi niet mochten dramatiseren en dat doen we nu ook niet."

In Charleroi ging Bossut in de fout bij een vrije trap, maar daarover had Francky Dury ook duidelijke woorden: "Sommige pers? Ze geven maar punten, dat is de pers. En dan geven ze iemand die een fout heeft gemaakt een 3 of een 4. Maar iedereen kan fouten maken, maar dan is het niet meteen een slechte doelman."