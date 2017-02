Siebe Blondelle gelooft nog in de finale: "Het is nog niet gedaan"

Kan Siebe Blondelle zich - net zoals tegen Club Brugge - nog eens tot de held van Eupen kronen? Het maakt hem allemaal niet uit, zolang zijn ploeg maar die fel begeerde bekerfinale haalt.

Twee weken geleden ging Eupen op de valreep met 1-0 onderuit op het veld van Zulte Waregem. Daardoor hebben de Panda's geen gemakkelijke opdracht vanavond: winnen met minstens dezelfde score, liefst met twee goals verschil.

"Maar er is zeker nog niets beslist. Het is nog niet gedaan", zegt Siebe Blondelle. "Met de score uit de heenmatch in het achterhoofd is alles nog mogelijk. Wij beginnen deze wedstrijd alvast met de intentie om ze te winnen."

Bij Eupen denken ze overigens nog niet aan de belangrijke competitiematch van zaterdag tegen Waasland-Beveren. "We spelen vanavond met onze beste ploeg. We zullen nadien wel aan de match tegen Beveren denken."