Thierry Henry doorbreekt de stilte: "We moeten het WK willen winnen"

door Redactie



Thierry Henry heeft er het zwijgen toegedaan sinds hij assistent bij de Rode Duivels is geworden. Maar nu heeft hij toch de stilte doorbroken. En de ambitie spat ervan af...

Over het WK in Rusland is Henry alvast duidelijk. "Als je begint aan de kwalificaties, dan is het om je te kwalificeren", zei hij aan Sporza. "Anders bellen we gewoon naar de FIFA met de mededeling: "Wij doen niet mee." En als je naar het WK gaat, dan ga ik ervan uit dat je dat ook wil winnen. Anders blijf je beter thuis. Zo heb ik er altijd over gedacht."

Henry heeft zelf één WK gewonnen, maar er ook één verloren na strafschoppen. "Een titel krijg je niet op bestelling, maar je moet er wel voor gaan", vindt Henry. "We hebben een WK-finale gewonnen en een verloren. We hebben ook eens de groepsfase niet overleefd (in 2002, red.). Als je aan iets deelneemt, dan liefst met de juiste mentaliteit. Ook wat de voorbereiding betreft. Het gaat erom te willen winnen."