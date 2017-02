Debat van de week: 'Wie deed de beste zaken op de winterse transfermarkt met het oog op play-off 1?'

door Bart Vandenbussche

Welke club heeft zich het best versterkt deze winter?

Het zit er weer op. Qua inkomende transfers kunnen de Belgische clubs niets meer doen. De komende dagen zien we wel nog heel wat contracten 'in onderling overleg' verbroken worden. Maar wie heeft zijn kern voor de laatste rechte lijn nu het best versterkt?

Je kan niet over deze transfermercato praten zonder met AA Gent te beginnen. Maar liefst negen nieuwe spelers kwamen, met op kop recordaankopen als doelman Kalinic en de Japanner Kubo. Daarnaast zijn er nog Bjedov, Tekie, Troost-Ekong, Rodriguez, Kalu, Verstraete en Gigot. Kan Hein Vanhaezebrouck hiermee de mindere eerste ronde rechttrekken? En dan is er Racing Genk, dat inzette op jong talent als Sander Berge, Siebe Schrijvers, Pierre Zebli... En met Mathew Ryan een topkeeper terug naar België haalde. En ook Club Brugge haalde fors uit met een nieuwe keeper (Horvath) en versterkingen als Lex Immers en Dorin Rotariu. Bij Standard is vooral de vraag wie van de jonge gasten zich onmiddellijk kan roeren. Danilo lijkt een meerwaarde, net als Ndongola, maar het blijft koffiedik kijken. KV Mechelen bleef ontzettend stil en haalde enkel Ninis transfervrij. Charleroi versterkte zich met het dynamische duo Remacle-Harbaoui en Zulte Waregem haalde nog wat aanvallend geweld. Onderaan ook kwaliteit bij. En Anderlecht? Dat was na Thelin en Trebel snel uitgeshopt. Een verdediger kwam er niet meer bij. Zijn zij voldoende gewapend voor de komende play-offs? Onderaan lijkt Westerlo met Strandberg een zaak gedaan te hebben en ook Moeskroen pakte uit met Dino Arslanagic, Nathan Kabasele en Farouk Miya. Wij laten het aan u over. Wie is het meest versterkt? We gaan het op de play-off 1-ploegen houden, want daar ligt toch het grootste belang.