Wie wordt Gouden Schoen? Izquierdo, 'Teo' en Vormer zijn favoriet, maar Ndidi en MeÃ¯tÃ© ...

Wie wordt Gouden Schoen? Izquierdo, 'Teo' en Vormer zijn favoriet, maar Ndidi en Meïté ...

door Redactie





Foto: © Photonews

Wie wint de Gouden Schoen? Dat is dé vraag waar we ons de komende week suf zullen over piekeren. De slotsom lijkt te liggen in het feit dat het erg spannend zal gaan worden.