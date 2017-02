Assistkoning van eerste amateur in belangstelling eersteklassers: "Zo hoog mogelijk is het doel, als het kan mÃ©t Beerschot"

Assistkoning van eerste amateur in belangstelling eersteklassers: "Zo hoog mogelijk is het doel, als het kan mét Beerschot"

door Sander De Graeve

Alexander Maes staat in de belangstelling van Mechelen, Kortrijk en Lierse

Foto: © jan mees

Alexander Maes is op z'n 24e helemaal tot ontbolstering gekomen bij Beerschot-Wilrijk. De aanvallende middenvelder had al een voet in twaalf goals en kijkt vol ambitie vooruit. De voormalige jeugdinternational wil absoluut naar het hoogste niveau.