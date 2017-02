Misnoegde Kara mist meteen eerste training

door Sander De Graeve

door

Anderlecht-verdediger Kara zat met z'n hoofd al in Premier League

Foto: © photonews

Hoe moet het nu verder met Kara Mbodji? De centrale verdediger van Anderlecht is alvast terug in het land, maar of zijn gedachten nog bij paarswit zijn, is onduidelijk.