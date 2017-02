'Griezmann heeft akkoord met Engelse topclub, schokkende zomertransfer van 115 miljoen euro op til'

door Redactie



'Antoine Griezmann heeft akkoord met Engelse topclub, schokkende zomertransfer van 115 miljoen euro op til'

Foto: © photonews

Is Antoine Griezmann aan zijn laatste maanden als speler van Atlético Madrid bezig? Het zou best kunnen. Volgens de laatste berichten heeft de Franse aanvaller nu al een akkoord met een Engelse topclub over een transfer in de zomer.