Anderlecht-verdediger steekt zijn coach hart onder de riem na afschuwelijk nieuws: "Moeilijk voor iedereen"

René Weiler staat dezer dagen niet voor zijn groep op het trainingscomplex van Anderlecht in Neerpede. Hij trok naar Zwitserland om afscheid te nemen van zijn overleden vader.

De spelers moet het nog tot morgen zonder hun hoofdcoach stellen. "David (Sesa) en Thomas (Bingelli) hebben de training overgenomen. Het is wel anders, maar we zijn professioneel genoeg. We spelen al lang samen en hebben automatismen genoeg", aldus Uros Spajic.

"Het hangt van ons af hoe we spelen." De Servische verdediger had nog mooie woorden over voor zijn coach. "We willen de trainer steunen, want het was moeilijk voor iedereen. We zijn een hechte groep en we leven mee met hem."