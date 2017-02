Dit bedrag legde Club Brugge op tafel om kersverse aanwinst Rotariu los te weken bij Dinamo Boekarest

door Redactie



Club Brugge versterkte zich dinsdagavond rond de klok van elf met Dorin Rotariu. De Bruggelingen sloten hun wintermercato af met de komst van de versterking die ze al een tijdje voor ogen hadden: een polyvalente vleugelaanvaller.

Rotariu is nog maar 21, deed in eigen land al voldoende ervaring op bij Dinamo Boekarest en beschikt over een serieuze progressiemarge. Allemaal positieve elementen die Club Brugge uiteindelijk over de streep trokken om de winger voor 3,5 jaar vast te leggen.

Tal Ben Haim – hét grootste target van Club – losweken bij Maccabi Tel Aviv, lukt niét. Een bod van meer dan 4 miljoen euro werd door de Israëliërs in de prullenmand gegooid

Vraagprijs van 4 miljoen euro ging omlaag

Rest ons de vraag: wat kostte Rotariu…? Een tijdje geleden wilde men bij Dinamo Boekarest nog zo’n slordige vier miljoen euro aan de 21-jarige Roemeen verdienen. Die transferprijs kon blauw-zwart wél drukken.

Uiteindelijk haalde Club Brugge zijn kersverse aanwinst op voor een transferbedrag van 2 miljoen, en daarnaast bedong Dinamo nog een percent op een eventuele doorverkoop. Dat meldt Het Nieuwsblad.