Genk begraaft stijdbijl voor play-off 1 niet: "Nog alles te winnen"

Racing Genk incasseerde zaterdagavond een flinke opdoffer op het veld van KV Mechelen in het gevecht om een plek bij de eerste zes. Toch weigeren de Genkse jongeren de strijdbijl nu al te begraven.

Seth De Witte trapte in de voorlaatste minuut een flinke deuk in de Genkse play-off 1-ambitie. Het verschil tussen een gelijkspel en een nederlaag tegen een rechtstreekse concurrent is bijzonder groot. Toch blijven de Limburgers strijdvaardig.

"We hebben nog een inhaalwedstrijd tegen Waasland-Beveren. Als we die kunnen winnen, dan doen we nog mee voor de top zes", maakt doelman Nordin Jackers zich sterk.

"We wisten dat het een superbelangrijke match zou zijn tegen KV Mechelen. Jammer dat we verloren, maar de strijd om play-off 1 is daarmee nog niet verloren voor ons. Alles valt nog te winnen in het gevecht om play-off 1", klinkt het bij Siebe Schrijvers